［北京１９日ロイター］ - 中国国防省は１９日、空母「遼寧」が西太平洋の海域で「定期的な訓練」を実施したと発表した。遼寧の訓練は「関連国際法と慣行にのっとったもの」であり、「関係者が過大解釈する必要はない」と声明で述べた。日本の防衛省統合幕僚監部は１８日、遼寧など中国海軍の艦船３隻が日本の接続水域に一時入ったと発表した。一方、７月上旬には海上自衛隊の護衛艦が一時、中国の領海内に入ったと一部日