19日、門別競馬場で行われた第24回フローラルC(2歳・重賞・ダ1600m・1着賞金400万円)は、2番手から3角で先頭に立った山本政聡騎手騎乗の3番人気ゼロアワー(牝2、北海道・佐々木国明厩舎)が、中団から脚を伸ばした6番人気エスカティア(牝2、北海道・田中淳司厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分43秒6(良)。 さらに3馬身差の3着に5番人気コパノエミリア(牝2、北海道・田中淳司厩舎)が入った。なお、1番