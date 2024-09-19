◆陸上日本学生対校選手権第１日（１９日、神奈川・ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）女子１万メートル決勝が行われ、同種目日本歴代３位で日本学生記録（３０分４５秒２１）を持つ不破聖衣来（ふわ・せいら、拓大４年）は３３分１２秒７９で７位だった。試合後は「順位とかタイムに関しては悔しい気持ちはあるんですけど、このレースを迎えるにあたっての練習からの過程を考えると、自分の中では納得の