日本体操協会は１９日、都内でパリ五輪の祝勝会を開き、日本代表選手らが出席。男子団体など３冠を達成した岡慎之助（徳洲会）は「本当に頑張ってよかったと思うし、諦めずに最後までつないでよかったと改めて思った」と、この夏を振り返った。祝勝会では、メダリストに特別褒賞金の目録が渡され、金３個と銅１個の岡には計３１０万円が贈られるという。岡は日本オリンピック委員会の褒賞金計１６００万円と、協会の規定の１７