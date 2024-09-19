プロ視点で選ばれた１軍バッグ日々、多くのバッグに触れるGISELeスタイリストたちの審美眼にかなうものってどんなもの？自分的ルールに基づいた選びのポイントや愛用の理由を聞き込み取材。(アイテムは本人私物）【スタイリスト・塚田綾子さん】大人も試したくなる個性と遊びのあるアイテム選びを得意とし、デニム軸のカジュアルスタイルが人気。辛口なテンションが気分の今季は、凜としたイメージの服を多めにセレクト。【SELEC