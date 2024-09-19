■プロ野球巨人6ー0DeNA（19日東京ドーム）巨人はDeNAに快勝、引き分けを挟み3連勝で今季最多貯金16とし4年ぶりへの優勝マジック8とした。2位・阪神と2ゲーム差で最短Vは23日。先発・戸郷が8回を4安打無失点で自己最多タイ12勝を3年連続で挙げた。打線は初回に丸の好走塁から吉川の先制タイムリーなどで3点を先制、5回には岡本和が特大25号2ランをレフトスタンドへ叩き込み加点した。先発・戸郷は今季25度目の登板、試合前ま