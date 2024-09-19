■プロ野球巨人 6−0 DeNA（19日・東京ドーム）DeNAは巨人に完封負けを喫した。試合は1回、先発・ケイ（29）が3番・3番・吉川尚輝（29）に適時二塁打を放たれ先制を許すと守備の乱れもありいきなり3点を失った。5回には4番・岡本和真（28）に第25号2ランを浴びるなど5ー0、8回にも1点を失い6点差に。打線は巨人の先発・戸郷翔征（24）の前にチャンスを活かすことができず無得点に倒れた。前日の試合では1点を追う6回に牧秀悟（26