◇セ・リーグ巨人6―0DeNA（2024年9月19日東京D）4年ぶりVを目指す首位・巨人は本拠・東京ドームで4位・DeNAに快勝し、1分けを挟んで3連勝。貯金を今季初の16とし、前日18日に初点灯させた優勝マジック9を1つ減らして8とした。巨人の貯金16は2020年9月4日以来1476日ぶり。この日試合のなかった2位・阪神とは再び2ゲーム差としている。阿部慎之助監督（45）は「いやもう、戸郷のナイスピッチングだったと思います」と8