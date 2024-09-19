女優の小泉今日子（58）が19日までに自身が代表を務める事務所のインスタグラムを更新。投稿された近影が話題を呼んでいる。小泉は「クローズアップ現代若いディレクターさんが声を掛けて下さいました。お役に立てることがあればと参加しましたがいかがでしたか？」とつづり、17日放送のNHKの番組に出演したことを報告した。小泉はラフなグレー系のトップスにパンツ姿で笑顔の写真などを投稿。フォロワーからは「相変わ