男子100メートル予選10秒25の自己新記録で予選を通過した鵜沢飛羽＝UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu陸上の日本学生対校選手権第1日は19日、UvanceとどろきスタジアムbyFujitsuで行われ、男子100メートル予選はパリ五輪200メートル代表の鵜沢飛羽（筑波大）が10秒25の自己新記録で6組1着となり、20日の準決勝に進んだ。パリ五輪400メートルリレー代表の柳田大輝（東洋大）は10秒33の1組2着で予選を通過した。女子で1万メー