4回ヤクルト無死一、三塁、山田が中犠飛を放つ＝神宮ヤクルトが逆転勝ち。山田が0―1の二回の同点ソロ、四回の勝ち越し犠飛で2打点をマークした。五回はサンタナの3ランで加点。吉村が5回1失点で8勝目。広島は3連敗。床田が今季最悪の5回10安打5失点で7敗目を喫した。