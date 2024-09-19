東北新幹線で車両の連結部分が走行中に外れて緊急停車し、一時運転を見合わせました。大きな混乱をもたらした前代未聞のトラブル…何が原因なのでしょうか?【写真を見る】なぜ？東北新幹線の連結が走行中に外れる“前代未聞のトラブル”利用客「在来線で4時間かけて帰ります」前代未聞のトラブル…駅では利用客が混乱宮城県大崎市の上空からの映像をみると、連結しているはずの東北新幹線「はやぶさ」と「こまち」が離れ離れにな