議会から満場一致で「退場宣告」を受けた瞬間も、孤独なトップは表情を変えることなく、真っすぐ前を見つめていた――。パワーハラスメントなどの疑惑について追及されている兵庫県の斎藤元彦知事は、19日の県議会で不信任決議を受けた直後も、進退や今後の方針について明言を避けた。元県西播磨県民局長の男性（7月に死亡）による疑惑の告発から半年。先が見えない県政運営に、県民からも厳しい批判が出ている。【写真】不信任