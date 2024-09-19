甘酸っぱくてフルーティーないちごミルク味のチョコビスケット『サク山チョコ次郎 いちごミルク味』がおなじみのファミリーパックにプラスして、今年はコンビニ限定で小袋サイズも発売いたします。小袋のパッケージは全2種類で、チョコジローたちがまったりとしている様子にいやされるパッケージと、いちごをぎゅっと抱きかかえているチョコジローが愛らしいデザインです。 2年連続で