若い頃、熱狂していたバンドマンがいたとして……ママになった今、彼のインスタを見つけたらどうしますか？DMを送ってみたら、「会おう」と返信がきちゃったりしたら？今回のお話は元バンギャ（バンドギャル）のママが主人公です。第12話不在の旦那【編集部コメント】抱えていた寂しさを伝え、家族にあらためて謝罪したアカネさん。そんなアカネさんの気持ちを理解した旦那のコージさんは許すことにしたそうです。よかったで