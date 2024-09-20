ヤクルトの山田が１点を追う二回に同点ソロ、四回には決勝の犠飛を放った。五回にサンタナの３ランで加点。吉村は５回１失点で８勝目を挙げた。広島は床田が５回５失点と崩れ、打線は１０安打で１点だけとつながりを欠いた。