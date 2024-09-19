文具、事務用品メーカー「コクヨ」の公式Xが19日までに更新され、同社の黒田英邦社長（48）とテレビプロデューサー・佐久間宣行氏（48）の2ショットが「似すぎ」と話題になっている。投稿では「双子…？」と添えられ、スーツ姿の黒田社長と佐久間氏が並び立つ画像をアップ。佐久間氏は18日深夜に放送された「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」で2ショットについて説明した。バカリズムを迎えて23日に放送するニッ