JR貨物が車輪に軸を取り付ける作業でデータ改ざんなどを行っていた問題で、JR九州は19日、緊急点検の結果、社内で定めた目安を超える圧力で車輪に軸をはめ込んだ輪軸が計328本あったと発表した。安全は確認できており、運行に支障はないとしている。データの改ざんはなかった。不正発覚のJR貨物、運行再開ヤマトと佐川の配達に遅れもJR貨物の問題を受け、国土交通省は12日、全国の鉄道事業者に対し、同様の不正がないか緊急