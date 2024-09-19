8回無失点で12勝目を挙げた巨人・戸郷＝東京ドーム巨人が1分けを挟んで3連勝。一回に吉川の適時二塁打と大城卓の犠飛などで3点を先制し、五回に岡本和の25号2点本塁打でリードを広げた。戸郷は8回を4安打無失点で自己最多に並ぶ12勝目。DeNAは攻守に精彩を欠いた。