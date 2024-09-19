JR東海は19日、山梨県で進めているリニア中央新幹線トンネル工事のボーリング調査を、隣接する静岡県との県境まで300m以内で始めたと発表した。静岡県が反対してきたが、6月に山梨、静岡両県とボーリング調査や掘削工事の実施で合意した。ボーリング調査や掘削工事を巡っては、静岡県の川勝平太前知事が山梨県側に地下水が流出する恐れがあるとして静岡県境まで300m以内で調査をしないよう要請していた。川勝氏の辞任後、リニ