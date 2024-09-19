＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇19日◇東京・両国国技館幕下力士の強烈な張り手の連打に館内がどよめいた。ファンからは「エドモンド本田かっ！」「すごい手数」「意識飛んでたろ」と驚きの声が相次いだ。【映像】“百烈張り手”を彷彿 衝撃の張り手連打ファン騒然となったのは、幕下三十六枚目・栃丸（春日野）と幕下三十二枚目・日向龍（武蔵川）の一番。立ち合いもろ手で当たった栃丸は、序盤から突っ張りの高速回転で猛攻