9月中旬とは思えない、異常な暑さが続いています。19日に全国で一番気温が上がったのは福岡県太宰府で、最高気温が38.3度と、今年61回目の猛暑日となりました。日本の猛暑日最多記録を更新しています。予想最高気温です。20日も西日本や東日本を中心に、猛烈な暑さが続くでしょう。甲府では38度、東京でも36度と、この時期としては記録的な暑さとなりそうです。ただ、この猛烈残暑も終わりが見えています。週間予報です。21日から