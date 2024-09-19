日向坂46の佐々木美玲、河田陽菜、富田鈴花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月13日（金）の放送は、河田陽菜が9月18日（水）リリースの12枚目シングル「絶対的第六感」の振り付けに関する裏話を