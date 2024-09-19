別の事件の判決文を切り貼りして偽造したり、成年後見人として管理していた口座の現金を着服したとして、福岡県弁護士会は34歳の弁護士を19日付で「退会命令」の懲戒処分にしました。「退会命令」の懲戒処分を受けたのは、竹内佑記弁護士（34）です。福岡県弁護士会によりますと、竹内弁護士は去年4月から去年5月にかけて、別の事件の判決文の裁判官の署名や印影を切り貼りして偽造し、「判決文の写し」として依頼人側に電子メ