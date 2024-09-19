名古屋市のスポーツ広報大使に、地元出身のタレント・須田亜香里さんが就任しました。名古屋市のスポーツ広報大使は、地元のクラブチームなどスポーツの魅力をSNSなどで発信するもので、第1号の大使に選ばれた須田さんは19日、名古屋市役所で河村たかし市長から委嘱状を受け取りました。須田さんは今後、市内で開かれるスポーツイベントに出演するなどしてスポーツの魅力を発信する予定