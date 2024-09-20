【イスタンブール時事】レバノン各地で１７、１８両日に起きた無線機や携帯型通信機器の一斉爆発で、アビアド保健相は１９日、このうち１８日の爆発による死者が２５人、負傷者が６００人超に増えたと明らかにした。１７日には１２人が死亡、約２８００人が負傷しており、２日間合計の死者は３７人となった。犠牲者の大半はイスラム教シーア派組織ヒズボラのメンバーとされる。イスラエル軍によると、１８日から１９日にかけて