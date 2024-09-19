女優の桜井日奈子が19日、インスタグラムを更新。「桜井日奈子 10周年記念写真集 鴇色」（東京ニュース通信社刊）の発売イベントを出身地・岡山県で行うことを告知した。【写真】写真集で初めて水着姿を披露した桜井日奈子本作は、桜井の芸能生活10周年を記念した写真集。ベトナムで撮影し、初の水着にも挑戦した。今月7日に都内で行われた発売イベントでは、過去には体型管理がうまくできず、最高で15kg太ってしまったこと