21:30 米経常収支（2024年 第2四半期） 予想-2610.0億ドル前回-2376.0億ドル 米フィラデルフィア連銀景況指数（9月） 予想3.0前回-7.0 米新規失業保険申請件数（09/08 - 09/14） 予想22.9万件前回23.0万件 米失業保険継続受給者数（09/01 - 09/07） 予想185.2万件前回185.0万件 22時過ぎ 南ア中銀政策金利（9月） 予想8.0%前回8.25% 23:00 米景気先行指数（8月） 予想-0.3%