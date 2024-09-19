タレントの大沢あかねが19日、自身のインスタグラムを更新。オシャレなコーデに絶賛の声が集まっている。【写真】ファンから「かわいい」が相次ぐ大沢あかねのコーデ大沢は「今日おしゃれしたナンです＃めるるのハッピーコーデ＃肩出しナンです＃冷えるンです＃でもおしゃれナンです」とつづり、ソロショットを公開。タグの「めるるのハッピーコーデ」は『ヒルナンデス！』（日本テレビ系／毎週月曜〜金曜11時55分）の