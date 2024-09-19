米大幅利下げでリスク選好の動き広がる、英中銀は金利据え置きでポンド買いに＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円安とドル安の動きが広がっている。東京市場では円安から円高に振れる激しい振幅にがみられたが、ロンドン時間に入ると欧州株や米株先物・時間外取引の上昇とともに、ドル円やクロス円が買われ、ドルストレートはドル安に傾いている。前日の米ＦＯＭＣでの５０ｂｐの大幅利下げに素直に反応している。