欧州株引き続き堅調、米株先物でダウ平均は５００ドル高に 東京時間20:50現在 英ＦＴＳＥ100 8339.21（+85.53+1.03%） 独ＤＡＸ19021.78（+310.29+1.66%） 仏ＣＡＣ40 7591.94（+147.04+1.96%） スイスＳＭＩ 12111.35（+129.05+1.07%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:50現在 ダウ平均先物DEC 24月限42410.00（+501.00+1.20%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC