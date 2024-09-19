◆陸上日本学生対校選手権第１日（１９日、神奈川・ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）男子１万メートル決勝が行われ、同種目で日本学生歴代３位（２７分２０秒０５）の自己ベスト記録を持つ日大のシャドラック・キップケメイ（２年）が２８分４１秒２６（記録は速報値）で優勝した。日本人トップの７位は２９分４７秒１９で京産大の小嶋郁依斗（４年）だった。東大大学院の古川大晃（博士４年）は日本