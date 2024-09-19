◇トレーニングマッチＵ―１９日本代表７―２流通経済大学サッカーのＵ―１９日本代表が１９日、２５年Ｕ―２０アジア杯中国大会の予選（キルギス）に向け、千葉市内で流通経大とトレーニングマッチを行い、７―２（前半５―０、後半２―２）で勝利した。２８年ロサンゼルス五輪を見据える世代で、前半は今大会の主将を務めるＤＦ市原吏音（大宮）や、ＭＦ保田堅心（大分）、ＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）、西原源樹（清水）、