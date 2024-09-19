◆プロボクシング▽東日本新人王フライ級（５０・８キロ以下）準決勝４回戦●斎藤瞭（２回ＴＫＯ１分４９秒）宇野楓麻〇（１９日、東京・後楽園ホール）東日本新人王準決勝が行われ、フライ級では宇野楓麻（花形）が２回ＴＫＯで斎藤瞭（ＫＧ大和）を破り、決勝に進んだ。「右で倒したのは初めて」と２回に右ストレートでダウンさせると、すぐに２度目のダウンを奪う。それでも、相手が立ち上がり「少し焦りましたが、ここで