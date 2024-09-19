◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―１広島（１９日・神宮）広島は、ヤクルト相手に２戦連続の逆転負けを喫した。直近８戦で６度も先取点を奪いながら、５度の逆転負け。０・５ゲーム差の４位・ＤｅＮＡも敗れてＢクラス転落こそ免れたが、９月３度目の３連敗で月間３勝１３敗と、トンネルの出口が見えない状況だ。床田は５回１死一、二塁、バックスクリーンに飛び込むサンタナの打球をぼう然と見送った。１点ビハインドから４