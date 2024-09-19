2022年に知床沖で観光船「KAZU I」が沈没した事故で、運航会社社長の桂田精一容疑者が逮捕・送検されました。◇19日午後1時前、釧路地方検察庁に身柄を送られた「知床遊覧船」の社長・桂田精一容疑者（61）。業務上過失致死などの疑いで18日、海上保安庁に逮捕されました。桂田容疑者は2022年4月23日、運航管理責任者として安全を確保する義務を怠り、知床半島沖で観光船「KAZU I」を沈没させ、乗客乗員26人を死亡させた疑い