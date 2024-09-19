「巨人６−０ＤｅＮＡ」（１９日、東京ドーム）ＤｅＮＡは完敗を喫した。初回の巨人の積極果敢な走塁の前に沈んだ。丸に初球を二塁打されると、すかさず三盗を許した。これを機に１点を失うと、なおも１死一、二塁、モンテスの一邪飛で二走・吉川尚が意表を突いて三塁へタッチアップ。一塁・オースティンが三塁へ悪送球し、その間に３点目を許した。五回には岡本に２ランを浴びてとどめを刺され、先発のケイは５回５失点で降