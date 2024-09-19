兵庫県斎藤元彦知事に対して不信任を突き付けた県議会。斎藤氏は県議会を解散しなければ失職するため、その判断が焦点となる。最大会派である自民党の北野実幹事長は１９日の本会議後、記者団の取材に「解散は大義がない」と指摘。「解散はあってほしくないというか、あり得ない」とけん制した。第２会派の「維新の会」の門隆志幹事長は、不信任について「県政が止まる感じがする。県民の利益になるか迷うところが多々ある」