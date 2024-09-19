「巨人６−０ＤｅＮＡ」（１９日、東京ドーム）巨人が引き分けを挟んで３連勝。優勝マジックを１つ減らし「８」とした。先発の戸郷が８回無失点で３年連続１２勝に到達。初回に丸、吉川の二塁打２本などで３点を先制すると、五回には岡本和が２５号２ランを放った。最短Ｖは２３日。試合は巨人が“足攻”で主導権を握った。初回、無死一、二塁。バントを試みた吉川が空振りすると、二走・丸が好判断で三盗を成功させた。吉川