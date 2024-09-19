風営法違反や恐喝未遂などの罪に問われている富山市の元消防士の裁判が、19日に富山地方裁判所で開かれました。被告は起訴内容を認め、検察側は懲役2年を求刑しました。起訴状などによりますと、元 富山市消防局消防士の杉谷竜生被告（21）は、去年8月から今年5月まで、富山市総曲輪のガールズバー「NEO」で、風俗営業の許可を受けずに、18歳未満の女性を含む従業員に客の接待をさせたとされています。また今年1月には