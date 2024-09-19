元ＡＫＢ４８の歌手・板野友美が１９日、自身のインスタグラムを更新。今月１２日と同様に、白のキャミソール姿で海岸近くで撮影した写真を７枚公開した。板野はインスタグラムで、「何枚目？♡♡♡夏が終わる前に投稿しなきゃ」とし、白のキャミソールに薄いピンクのロングパンツという姿で海岸近くにたたずみ、挑発的なカメラ目線の写真を投稿。１２日にも同じ衣装＆場所で撮影した写真とともに「なんまいめ