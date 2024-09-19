林氷見市長の病気による辞職に伴う氷見市長選挙は、富山県知事選挙と同じ10月27日に投票が行われることになりました。病気の治療に専念するため辞職する氷見市の林正之市長は、市長選挙の投票日を県知事選挙に合わせてほしいとして、知事の任期満了日と同じ11月8日に辞職すると、18日に市議会議長に申し出ていました。これを受けて19日に開かれた市の選挙管理委員会は、氷見市長選挙を、10月20日告示、投票は知事選と同じ10月27日