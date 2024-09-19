夏になると…見れば見るほど住む世界が違う。他人のSNSを見て落ち込むことも／ブルべマウント女の転落（1）パーソナルカラーを分類する際に使われる「イエベ」「ブルべ」。個性を引き立てるために用いられるはずですが…。外見にコンプレックスがある大学生のマユさんは、容姿に自信を持つ友人の千佳さんに何かと見下されがち。「マユはイエベだよね。私はブルべだから羨ましい〜」「ブルべだと、ピンク系のシャドウが似合うから男