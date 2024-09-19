中東のレバノンで今度はトランシーバーが相次ぎ爆発。そのトランシーバーには、大阪市の「アイコム」が製造したとおぼしきロゴが記されていた。FNNが「アイコム」を取材すると、担当者は、爆発した機種は偽物が多く出回ったため、ホログラムで偽物と本物を識別できるようにしたと説明した。その上で、爆発物を当社のバッテリーパックに偽装して作った可能性を指摘した。ポケベルに続き、今度はトランシーバーが爆発…20人死亡レバ