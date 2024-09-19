兵庫県の斎藤元彦知事の不信任決議案が19日に可決されました。この先どのような選択をするのでしょうか。元宮崎県知事の東国原英夫さんに話を聞きます。【画像】元宮崎県知事の東国原英夫さんはどう見る？斎藤知事への不信任決議案が可決■不信任決議案が全会一致で可決19日のスケジュールをふり返ります。兵庫県議会は午前11時ごろに始まりました。午後3時には補正予算案が可決されました。そして午後4時すぎから斎藤知事