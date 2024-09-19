登園したばかりで「ばいばーい」!? どうしてもお家に帰りたい園児の仰天行動膝枕タイムって何!? ナンパが大好きな園児の珍行動／実録 保育士でこ先生（1）小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。ちょっと大人なセリフで先生をナンパする子、好きな子をどうしてもいじめたくなっちゃう子、先生をママのように「よしよし」してくれる子…