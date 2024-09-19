巨人が１分けを挟んで３連勝。一回、吉川の適時二塁打、大城卓の犠飛などで３点を先取。五回は岡本和の２５号２ランでリードを広げ、八回にも１点を加えた。戸郷が８回無失点で１２勝目。ＤｅＮＡは打線が振るわず、拙守も目立った。