今年4月、現金を盗んだとして逮捕された雲仙市職員の男性について、島原区検は不起訴処分としました。 不起訴処分となったのは、雲仙市職員の39歳の男性です。 男性は、勤務していた市役所の支所に保管されていた現金3万円を盗んだとして、今年4月に窃盗容疑で逮捕、送検されていました。 島原区検は、不起訴処分の理由について「起訴するに足りる証拠がなかった」としています。