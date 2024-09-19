電通本社のある汐留のビル群東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反に問われている電通グループ。9月18日、東京地裁の公判で、検察側は同社に対し、罰金3億円を求刑した。一方、弁護側は、起訴内容の大半で無罪を主張し、結審した。同社と元幹部の逸見（へんみ）晃治被告は、東京オリンピック・パラリンピックの運営業務をめぐり、不正な受注調整をした罪に問われており、検察は逸見被告に懲役2