「皆様へ大切なお知らせ」として、病についてポストした『令和の虎』岩井良明氏（X「@reiwanotoraiwai」より）チャンネル登録者数126万人を誇るYouTubeのリアリティ番組『令和の虎』出演者で、主宰者でもある実業家の岩井良明さんが、9月15日、65歳で亡くなっていたことがわかり、ファンや関係者の間で驚きが広がっている。「同志社大学卒業後、学習塾や予備校経営など多岐にわたって事業を展開していた岩井氏は、2001年10月から